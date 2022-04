Philips zet geld opzij voor reparatie

Amsterdam

De beademingsapparaten voor patiënten met slaapapneu bevatten een isolatieschuim dat kan verbrokkelen en daardoor gevaarlijk kan zijn voor gebruikers. Daarnaast kan het isolatiemateriaal, als het in aanraking komt met bepaalde schoonmaakmiddelen, een giftige stof afgeven. De extra voorziening is mogelijk wel de laatste. De afgelopen tijd kwamen er 300.000 apparaten bij die in aanmerking kwamen voor herstel, met name in de Verenigde Staten waar Philips de apparaten veel via andere partijen uitleverde en minder zicht had op die machines. Tegelijkertijd wil Philips het reparatietempo hoog houden. Met de huidige arbeidsmarkt en de extra kosten voor transport en materialen kost dat meer geld.

Afgezien van de terugroepactie had Philips..

