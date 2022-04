Door corona meer arbeidsongeschikten

Amsterdam

Het hogere aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is vooral het gevolg van de coronapandemie. Dat zijn de eerste uitkomsten van een onderzoek van uitkeringsinstantie UWV. Dat stelde het UWV in om erachter te komen waarom er meer van de zogeheten WIA-uitkeringen werden toegekend. Het aantal toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen stijgt al jaren, meldt het UWV. Meer verzekerden, een hogere pensioenleeftijd en heropening van voormalige WIA-uitkeringen waren daarvan de oorzaak. Maar de stijging in 2021 was veel sterker dan in 2019 en 2020. Er kwamen vorig jaar 5700 uitkeringen bij; 2900 meer dan waarop het UWV had gerekend.

