Zij bouwen onderzeeërs voor miljardairs: ‘De prins van Abu Dhabi was vergeten dat-ie hem had’

Breda

In zijn werkplaats in Breda geeft Bert Houtman (69) een klap op een van de duikboten, die verlaten in een hoek van de loods staat. Het gele vaartuig is stoffig en afgedekt met een groot zeil. Houtman: ‘Deze is van de kroonprins van Abu Dhabi. Nog nooit gebruikt.’ De prins schafte de minionderzeeër zeven jaar geleden aan. Kostprijs: 3 miljoen euro. Jarenlang stond de boot in Abu Dhabi in de opslag. ‘De prins was zelfs vergeten dat ‘ie hem had. Laatst wilde hij er ineens mee gaan varen, maar dat gaat niet zomaar.’ De boot staat nu weer in Breda voor onderhoud. Destijds stuurde de prins een vrachtjumbo om zijn nieuwe aanwinst op te halen. ‘Dat is dan wel weer grappig. Blijkbaar had hij hem toen direct nodig.’

