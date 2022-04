Amsterdam met fors verlies weekend in

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een aanzienlijk verlies de handel uitgegaan. Beleggers sorteerden voor op een snellere renteverhoging in de Verenigde Staten, wat aandelen relatief minder aantrekkelijk maakt. Ook elders in Europa zorgde dit voor aanzienlijke minnen. Daarnaast presenteerden enkele bedrijven op het Damrak hun kwartaalcijfers.