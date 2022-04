Bankrekening laat CO2-uitstoot zien

Rabobank heeft een nieuwe manier bedacht om het bewustzijn van klanten rondom klimaatverandering te vergroten. Duizend klanten met een Rabo-betaalrekening kunnen in de app zien hoeveel CO 2 -uitstoot ze door hun gedane uitgaven precies veroorzaken. Rabobank is naar eigen zeggen de eerste Nederlandse bank die de CO 2 -uitstoot op deze manier inzichtelijk maakt. Het is de bedoeling dat de nieuwe toepassing na de zomer door alle particuliere klanten van het concern kan worden gebruikt.

Utrecht

Betalingen worden door de app over verschillende bestedingscategorieën verdeeld, zoals boodschappen, vervoer, kleding en vakantie. ‘We weten natuurlijk niet precies wat iemand in de supermarkt koopt, dus de CO 2 -uitstoot die je ziet is een inschatting’, legt Fadoua Ajjaji van Rabobank uit. ‘Wel kunnen klanten in de app aangeven of ze vlees eten en of ze een auto hebben, zodat de berekening nauwkeuriger wordt.’

Milieuorganisatie Greenpeace Nederland noemt het initiatief een ‘rookgordijn’ en zegt dat de Rabobank nog altijd geen beleid heeft om de investeringen en beleggingen van de bank in met name de vee-industrie ‘in lijn te brengen’ met de klimaatdoelen van Parijs. ‘Als het de bank menens is, passen ze hun eigen investeringen aan i..

