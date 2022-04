Krapte op de woningmarkt blijft: Minder huizen verkocht, prijzen flink hoger

De krapte op de woningmarkt blijft duidelijk merkbaar. Het aantal koopwoningen dat in de eerste maanden van dit jaar van eigenaar wisselde, lag ruim een derde (34,1 procent) lager dan een jaar eerder. Daarbij stegen de prijzen in doorsnee met een vijfde.

Den Haag

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster werden er in het eerste kwartaal van dit jaar 43.923 woningen verkocht. Dat was het laagste aantal in zes jaar tijd. De gemiddelde woning kostte in januari, februari en maart ruim een vijfde meer dan een jaar eerder. Daarmee is sprake van de grootste stijging sinds het begin van de metingen. In maart was de prijsstijging op jaarbasis 19,5 procent. In de loop van de meetperiode nam de prijsstijging wat af.

Het aantal verkochte woningen daalde in vergelijking met het slotkwartaal van 2021 met krap 17 procent. In alle provincies in Nederland lag het aantal transacties lager op zowel jaar- als kwartaalbasis. In Utrecht was de daling op jaarbasis het grootst met bijna..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .