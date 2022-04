AkzoNobel en ASMI scoren op Damrak

Amsterdam

De kwartaalresultaten van verfconcern AkzoNobel en chipbedrijf ASMI zijn donderdag goed ontvangen op de beurs in Amsterdam. Beleggers zetten beide bedrijven flink hoger in het lijstje met hoofdfondsen. AkzoNobel was met een koerswinst van 6,6 procent met afstand de sterkste stijger in de AEX. Hoewel het bedrijf minder verf verkocht, is het toch gelukt om de omzet op te voeren. AkzoNobel verhoogde zijn prijzen namelijk met 17 procent. ASMI ging bijna 4 procent hoger de handel uit. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en

techinvesteerder Prosus gingen op hun beurt onderuit, met minnen tot bijna 4 procent. De AEX steeg uiteindelijk 0,5 procent tot 729,05 punten. De MidKap dikte 0,6 procent aan en sloot op 1092,59 punten. De beu..

