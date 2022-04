In 2021 minder dieren bij stalbranden omgekomen

In 2021 zijn er 6915 dieren overleden door stalbranden, fors minder dan het aantal dierlijke slachtoffers een jaar eerder (108.754). Dat meldt het Verbond van Verzekeraars donderdag.

Den Haag

Nederlandse boeren kregen vorig jaar te maken met 35 stalbranden, ook minder dan de 54 die een jaar eerder werden gemeld. LTO Nederland laat weten blij te zijn dat er minder stalbranden waren. De landbouwsector heeft zich volgens de land- en tuinbouworganisatie ingespannen voor een betere brandveiligheid. Zo is een keuring van de elektra nu eens in de vijf jaar verplicht voor de pluimveehouderij, varkenshouderij en kalverhouderij, om het risico op kortsluiting te verminderen. Ook zijn veehouders zich vaker bewust van brandgevaar bij werkzaamheden, aldus LTO. Het verbeteren van de brandveiligheid van stallen is een belangrijk punt sinds de Onderzoeksraad voor Veiligheid vorig jaar maart een kritisch rapport publiceerde na een aant..

