ASML en Heineken stralen in AEX-index

Amsterdam

De AEX-index in Amsterdam is woensdag met een stevige winst de handel uitgegaan. De leidende graadmeter kreeg steun van de koerswinsten van bierbrouwer Heineken en chipmachinemaker ASML. Handelsupdates van die bedrijven vielen goed. De AEX sloot de sessie met een winst van 1,3 procent op 725,61 punten. De MidKap klom 1,4 procent tot 1085,94 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt en Parijs gingen tot 1,5 procent vooruit, Londen steeg 0,5 procent. ASML was dagwinnaar in de AEX met een winst van 5,3 procent. De onderneming merkt dat de vraag naar haar chipmachines groter is dan het bedrijf met zijn eigen productiecapaciteit aankan. Vanwege de wereldwijde chiptekorten zijn grote producenten van halfgeleiders enorme investeringen a..

