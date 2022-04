Tweede Kamer heeft grote twijfels over reparatie spaartaks

Waarschijnlijk beslist het kabinet pas dit najaar of circa 2 miljoen spaarders die in de jaren 2017-2020 Box 3-belasting betaalden recht krijgen op belastingteruggave. Het kabinet wil eerst een cruciaal arrest van de Hoge Raad afwachten. Dat heeft staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingzaken) woensdag gezegd in de Tweede Kamer.

Den Haag

In eerste instantie zal de Belastingdienst alleen de 60.000 belastingplichtigen die binnen de wettelijke bezwaartermijn hun belastingaanslag aanvochten restitutie bieden. Daartoe is de overheid verplicht op grond van het kerstarrest van de Hoge Raad, dat de vermogensrendementsheffing (Box 3-belasting) illegaal verklaarde. De Tweede Kamer heeft het kabinet begin februari per motie verzocht niet alleen de bezwaarmakers, maar álle ‘kleine spaarders’ te compenseren voor de veel te hoge belasting die ze betaalden over hun spaargeld. De spaarrente ligt sinds 2017 dicht bij 0 procent, maar spaarders moesten toch belasting betalen over een fictief spaarrendement. Volgens de Hoge Raad is dit in strijd met het Europese mensenrechtenverdrag.

Ti..

