Europese beurzen werken minnen weg

De Europese beurzen hebben in de middag een groot deel van de eerdere minnen weggewerkt. Waar in de ochtend beleggers nog in de ban waren van de vrees voor een snelle renteverhoging, trokken zij zich daarna op aan het optimisme op Wall Street. Daardoor bleven de verliezen beperkt.

Amsterdam

Renteverhogingen zijn vooral slecht voor techaandelen en bedrijven die nog investeren in snelle groei en daar pas later de vruchten van kunnen plukken. Dergelijke bedrijven deden het op de beurs van Amsterdam dan ook slecht. Techinvesteerder Prosus en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway stonden onderaan met minnen van 4,1 en 3,8 procent. Bedrijven in de chipsector als ASMI, Besi en ASML stonden met plussen tot 2,8 procent juist in de kopgroep.

De olieprijzen gingen na enkele dagen van prijstoename weer stevig omlaag nadat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de groeiverwachtingen voor de wereldeconomie had verlaagd.

Een vat Amerikaanse olie kostte 5,5 procent minder op 102,30 dollar. Brentolie werd 5,2 procent goedkoper op..

