Uitstoot reizende werknemers moet omlaag

Grote bedrijven en instellingen worden vanaf 2025 mogelijk verplicht de CO 2 -uitstoot van hun reizende werknemers terug te dringen. De komende twee jaar mogen ze gezamenlijk proberen de CO 2 -uitstoot door zakelijke reizen (inclusief woon-werkverkeer) te verlagen. Bijvoorbeeld door hun werknemers vaker met de trein of elektrische auto naar kantoor te laten komen.

Den Haag

Ondernemingen met meer dan honderd werknemers hebben in het Klimaatakkoord afgesproken dat de CO 2 -uitstoot door zakelijke reizen, inclusief woon-werkverkeer, in 2030 een megaton lager is. Vanaf 1 januari volgend jaar moeten zij rapporteren hoeveel CO 2 hun reizende medewerkers gezamenlijk uitstoten, schrijft staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat in een brief die dinsdagmiddag aan de Tweede Kamer is verstuurd. Het ministerie van I&W gaat vervolgens kijken of deze ondernemingen gezamenlijk op weg zijn het doel te halen.

Als blijkt dat het bedrijfsleven er niet in slaagt zijn medewerkers klimaatvriendelijker te laten reizen, komt er een norm die de maximale uitstoot per reizigerskilometer vastlegt. Ov-kilometer..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .