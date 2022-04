IMF somberder over groei in Nederland en andere landen

Het herstel van de wereldeconomie na de coronacrisis loopt door de oorlog in Oekraïne averij op. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zijn economische voorspellingen flink naar beneden bijgesteld.

Washington

De grootste klappen vallen in Oekraïne zelf en in Rusland. Ook in Nederland pakt de verwachte groei lager uit, denken deskundigen van de VN-organisatie.

Volgens het IMF groeit de omvang van de wereldeconomie dit jaar waarschijnlijk met 3,6 procent en volgend jaar dan nog eens met 3,6 procent. Bij de vorige raming in januari was nog de verwachting dat de wereldeconomie dit jaar 4,4 procent zou groeien en volgend jaar 3,8 procent.

In Nederland wordt nu gerekend op plussen van respectievelijk 3 en 2 procent, waarmee het IMF voor dit jaar nog wat minder groei voorziet dan de laatste prognose door het Centraal Planbureau (CPB).

De cijfers zijn ook een tikkeltje somberder dan het IMF eerder zelf schetste. De l..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .