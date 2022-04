Ook ING-pas voortaan van gerecycled plastic

ING vervangt stapsgewijs alle betaalpassen en creditcards die verlopen door exemplaren van gerecycled plastic. Volgens de bank past de ingreep bij andere maatregelen om de uitstoot van CO 2 te beperken. In Nederland zijn er 9,2 miljoen betaalpassen en creditcards van ING in gebruik. In 2026 moeten die allemaal van gerecycled plastic zijn gemaakt.