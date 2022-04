‘Met hergebruik heb je minder energie, arbeid en grondstoffen nodig, omdat die gebouwen er domweg al staan’

Amersfoort

Het bombardement door de nazi’s in 1940 had Rotterdam al van veel monumenten beroofd, en dus besloot de Rotterdamse gemeenteraad in 2014 om het leegstaande Zuiderziekenhuis, geopend in 1939, van de sloophamer te redden. Het werd een school plus tientallen woningen. Dat is het handelsmerk van Boei, specialist in het herbestemmen van cultureel erfgoed.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb koestert het Poortgebouw in Rotterdam-Zuid als het symbool van de metamorfose van een achtergestelde woonwijk. Armoede staat de ontwikkeling van kinderen in de weg, zei hij onlangs bij de opening van het Zuider Gymnasium. ‘Onderwijs is de aanjager van gelijkheid. Mede dankzij partijen als Boei kunnen we nu ook in Zuid kwaliteit leveren.’

