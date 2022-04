Industrie stoot weer meer broeikasgas uit

De daling van de uitstoot van CO 2 door de Nederlandse industrie is vorig jaar tot stilstand gekomen. Voor het eerst in zes jaar is sprake van een stijging. Dat is vooral te wijten aan kolencentrales, die het afgelopen jaar volop draaiden.

Den Haag

De grootste kolencentrale van Nederland, die van RWE in de Eemshaven, stootte zelfs twee keer meer CO 2 uit dan in 2020, rapporteert de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Kolencentrales zijn weer in zwang nu de gasprijs hoog is en de prijs van kolen veel minder hard is gestegen.

Hoewel de uitstoot van CO 2 per opgewekte hoeveelheid elektriciteit veel groter is bij kolen dan bij gas, en daardoor meer betaald moet worden voor de CO 2 -emissies, weegt dit effect niet op tegen de extra kosten die gascentrales moeten maken voor hun brandstof. Energiebedrijven maken daarom veel hogere marges op stroom die ze opwekken met kolenstroom. Hierdoor is sprake van een zogenoemde gas-to-coalswitch.

