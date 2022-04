Europese beurzen hoger na rentebesluit

Amsterdam

De ECB gaat de rente binnen afzienbare tijd verhogen, maar wanneer precies is nog niet te zeggen. ECB-president Christine Lagarde wil graag de nodige ‘flexibiliteit’ behouden nu de economische vooruitzichten door de oorlog in Oekraïne erg onzeker zijn. Dat er wat moet gebeuren is duidelijk, want zoals het er nu naar uitziet, blijft de inflatie in de eurolanden komende tijd hoog. De AEX-index sloot de sessie met een winst van 0,2 procent op 719,70 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen, sloot 0,7 procent hoger op 1072,20 punten. Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,7 procent. ArcelorMittal was de grootste winnaar in de AEX met een plus van 2,9 procent. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was een van de grootste v..

