5 miljard voor acties Groeifonds

Het kabinet steekt 5 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds in 28 projecten die moeten zorgen voor langdurige economische groei. Dat maakt minister van Economische Zaken Micky Adriaansens bekend. Het kabinet neemt het advies over van de beoordelingscommissie onder leiding van oud-bewindsman Jeroen Dijsselbloem.

Den Haag

Van de 5 miljard euro geldt voor 3,7 miljard aan investeringen dat er nog aanvullende voorwaarden gelden. Daarnaast is nog 1,3 miljard euro gereserveerd voor projecten die mogelijk in aanmerking komen, maar waarover nog geen besluit is genomen. Voor deze projecten ‘moeten nog extra stappen worden gezet voordat een definitief besluit volgt’. In totaal wordt dus 6,3 miljard euro (voorwaardelijk) toegekend of gereserveerd.

De grootste investering komt toe aan het waterstofproject Groenvermogen II: 500 miljoen euro, waarvan de helft voorwaardelijk. Het gaat om een tweede ronde investeringen uit het Nationaal Groeifonds, ook het Wopke/Wiebes-fonds genoemd. De commissie boog zich over 35 projecten.

