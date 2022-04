‘Zorgfraude is te gemakkelijk’

De overheid pakt fraude met zorggeld niet goed aan. Instanties werken niet samen en benutten onvoldoende de mogelijkheden die de wet biedt. De kans om als fraudeur tegen de lamp te lopen is al klein, de kans op vervolging is nog kleiner.

Den Haag

Dit concludeert de Algemene Rekenkamer in een onderzoek naar de aanpak van zorgfraude. Het gaat daarbij om aanbieders van zorg die via hun declaraties misbruik maken van overheidsgeld.

De rekenmeesters constateren een zorgwekkend gebrek aan daadkracht bij de betrokken instanties, zoals gemeenten en zorgverzekeraars. Algemeen onderzoek wijst uit dat zorgfraude in de miljarden euro’s kan lopen. ‘Tussen de 3 en 8 procent van 80 miljard euro aan zorguitgaven. Reken dus met een paar miljard euro zorgfraude’, aldus een van de onderzoekers van de Rekenkamer in een toelichting op het rapport.

Fraude in de zorg staat sinds een jaar of tien op de agenda, nadat Tweede Kamerlid Fleur Agema (PVV) de kat de bel aanbond. Sindsdien is een reeks we..

