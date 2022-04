ING vraagt duizenden Russische klanten om identificatie en waarschuwt voor blokkade

Duizenden Russen in Nederland hebben een brief van de ING bank gekregen waarin staat dat zij niet meer dan 100.000 euro op hun rekening mogen hebben. Ook krijgen nieuwe klanten uit Rusland of Belarus een ‘speciaal kenmerk’ in de administratie. ‘Daardoor kan het aanvragen van nieuwe producten voor deze groep mensen langer duren’, schrijft de ING.

Amsterdam

‘Dit is vernederend en discriminerend’, zegt een geëmotioneerde Ekaterina. Haar achternaam wil ze niet in de krant, net als andere Russen die hun verhaal doen over de actie van ING. ‘Als Rus word je momenteel overal op aangekeken’ Sinds negen jaar woont de Russische in Amstelveen en is ze klant bij de ING. Ze moest zich via de ING-app op de foto zetten met haar Nederlandse verblijfsvergunning, om aan te tonen dat de sancties niet op haar van toepassing zijn. ‘Ik vind het vreselijk dat ik zonder enig onderzoek zomaar bestempeld wordt als een mogelijke crimineel, alleen omdat ik uit Rusland kom.’

De ING-bank meent niet anders te kunnen. ‘We zijn als bank verplicht de internationale sancties die zijn opgelegd aan Rusland..

