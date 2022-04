AEX eindigt nipt in de groene cijfers

Just Eat Takeaway was woensdag in de AEX-index op Beursplein 5 de sterkste daler. Het maaltijdbestelbedrijf verloor 4,2 procent van zijn beurswaarde. Ondanks dat verlies eindigde de AEX-index nipt in het groen. Daarbij trok de leidende graadmeter in Amsterdam zich op aan de positieve standen op Wall Street, waar het kwartaalcijferseizoen begon.

Amsterdam

Beleggers in Just Eat Takeaway reageerden onder meer op een bericht van de Franse krant Le Figaro. Daarin stond dat het maaltijdbestelbedrijf af wil van zijn vaste bezorgers in het merendeel van de steden waar het nu actief is in Frankrijk. De AEX-index sloot de sessie met een winst van 0,2 procent op 717,49 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen, sloot 0,7 procent hoger op 1064,55 punten. Elders in Europa werden net als in Amsterdam eerdere verliezen ofwel geheel ofwel grotendeels goedgemaakt. Parijs sloot nipt hoger. Frankfurt verloor 0,3 procent. In Londen bleef de graadmeter min of meer onveranderd nadat uit nieuwe gegevens was gebleken dat de inflatie in het Verenigd Koninkrijk in maart is geste..

