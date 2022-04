Excuses ABN Amro voor slavernijverleden

Amsterdam

Voorlopers van ABN Amro waren in verregaande mate betrokken bij slavenhandel. Een bankiershuis, dat via fusies opging in de grootbank, was volgens historici in de achttiende eeuw een spil in de op slavernij draaiende economie van het Caribisch gebied. Een andere voorganger was een makelaar in verzekeringen voor slavenschepen.

‘Het huidige ABN Amro kan deze periode uit haar geschiedenis niet ongedaan maken. We beseffen dat dit onrecht uit het verleden ook na de officiële afschaffing van de slavernij heeft voortgeduurd.

ABN Amro biedt haar excuses aan voor het handelen en de pijn die deze voorgangers in het verleden hebben veroorzaakt’, zegt topman Robert Swaak van de bank.

Sinds 2020 deden onderzoekers van het Internationaal I..

