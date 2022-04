Dit bedrijf plukt uw foto’s van internet voor gezichtsherkenning - en gaat daar ondanks boetes mee door

Ruim 10 miljard foto’s heeft het omstreden techbedrijf Clearview AI inmiddels in de database staan. Het maakt de software aantrekkelijk voor toezichthouders over de hele wereld. Of voor de vechtende partijen in Oekraïne. Maar de privacy-regels gaan op de helling.

New York

Twintig miljoen euro. Zo hoog is de boete die de Italiaanse privacywaakhond GPDP begin vorige maand oplegde aan Clearview AI. Het bedrijf, dat software in gezichtsherkenning aanbiedt, moet daarnaast alle gegevens van Italiaanse burgers uit zijn database verwijderen en stoppen met de verwerking van gezichtskenmerken van diezelfde burgers. Het vonnis van de GPDP is een flinke klap voor Clearview AI, maar zeker niet de eerste. In november 2021 legde de Britse privacytoezichthouder al een voorlopige boete op aan het bedrijf. Nog weer eerder oordeelde een Duitse autoriteit al dat het bedrijf handelt in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Toch blijft de softwareontwikkelaar naar nieuwe wegen zoeken om zijn producten..

