Laadpaalklever moet auto meteen weghalen, anders een boete van 95 euro

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt van wel. Zogenoemde ‘laadpaalklevers’ riskeren een boete van 95 euro.

De zaak waarover het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak deed, ging over een bezitter van een elektrische auto die bezwaar aantekende tegen een boete wegens ‘laadpaalkleven’. Dat gebeurde in 2020 in Noordwijk, toen een controleur van de gemeente zag dat de auto al twee uur volledig opgeladen aan de paal stond en een boete uitdeelde. Omdat de bestuurder had kunnen weten wanneer zijn auto was opgeladen, stelde het hof hem in het ongelijk toen hij de boete aanvocht. In de regel geeft een laadpaal zelf de verwachte laadtijd aan. Ook had de man volgens het hof zelf kunnen inschatten hoe lang het opladen zou duren.

Volgens H..

