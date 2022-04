Aandelenbeurs Amsterdam sluit met verlies, vooral techfondsen onderuit

De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met verlies gesloten. Vooral techfondsen gingen onderuit vanwege hogere rentes, waardoor die aandelen minder aantrekkelijk worden voor investeerders. Ook op de markten elders in Europa waren overwegend rode cijfers te zien.

De beurs in Amsterdam.

Amsterdam

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,4 procent lager op 714,74 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 1058,67 punten. De hoofdgraadmeters in Londen en Frankfurt leverden tot 0,7 procent in. De CAC40-index in Parijs sloot licht hoger.

Beleggers in Frankrijk reageerden op het nieuws dat de zittende president Emmanuel Macron de eerste ronde van de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. De tweede ronde over twee weken belooft volgens de peilingen een spannende strijd te worden tussen Macron en de rechtse Marine Le Pen.

Betalingsverwerker Adyen was de grootste daler bij de hoofdfondsen in Amsterdam met een min van 5,1 procent. Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway en chipfondsen ASMI, ASML en Besi lieten koersve..

