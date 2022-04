Techbedrijven opnieuw omlaag

Techbedrijven hebben vrijdag opnieuw verloren op de Amsterdamse beurs, terwijl de AEX wel herstel toonde. De angst voor rentestijgingen drukt echter op de koersen van de groeiaandelen. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, het bedrijf achter Thuisbezorgd, sloot de rij in de AEX met een min van 4,8 procent. Ook in de chipsector actieve bedrijven als Besi en ASMI en betalingsverwerker Adyen kregen een tik.