Randstad wil 20.000 vluchtelingen werk geven

Amsterdam

Het is een van de toezeggingen die grote Nederlandse bedrijven hebben gedaan op een bijeenkomst van Tent Partnership for Refugees. Dat is een netwerk van zo’n 220 internationale bedrijven dat zich duurzaam wil inzetten voor de economische integratie van vluchtelingen.

Dit jaar is de aandacht vanuit bedrijven voor Tent Partnership for Refugees, dat in 2016 werd opgezet, fors gegroeid door de oorlog in Oekraïne. Dat zegt Hélène van Melle, de Europese directeur van de organisatie. ‘Maar we zijn er voor alle vluchtelingen, inclusief Oekraïners.’

Er is in Nederland sprake van een personeelstekort in veel sectoren. ‘Er wordt nu vaker aan vluchtelingen gedacht, omdat bedrijven steeds meer inzien dat zij gemotiveerde, loyale werknemers en..

