Hoogste inflatie sinds april 1976 door dure energie

Nederlanders waren in maart 9,7 procent duurder uit dan een jaar eerder. Het is de hoogste inflatie sinds april 1976, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Den Haag

Door de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn de toch al hoge prijzen verder gestegen. Zo gingen de prijzen voor elektriciteit, gas en stadsverwarming hard omhoog, maar ook voedsel werd duurder.

De inflatie valt in de eerste volle maand sinds het begin van de Oekraïne-oorlog veel hoger uit dan in februari, toen de prijzen op jaarbasis 6,2 procent waren gestegen. Doordat Rusland een olie- en gasrijk land is stijgen de prijzen voor die grondstoffen. Dat zorgde ervoor dat de rekening voor gas, elektriciteit en stadswarmte bij nieuwafgesloten contracten 157 procent hoger was dan in maart 2021. Automobilisten waren bij het tanken ruim 36 procent meer kwijt.

De prijzen voor voedingsmiddelen stegen ook harder dan een maand eerder. Dat kw..

