Ingenieursbureau: huis bouwen wordt duurder

Het wordt voor bouwbedrijven dit jaar waarschijnlijk fiks duurder om huizen of kantoren te bouwen. Door de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen voor energie en materialen als staal hard gestegen, wat de komende maanden te voelen zal zijn. Dat terwijl de kosten om een gebouw in Amsterdam te bouwen volgens ingenieurs- en adviesbureau Arcadis vorig jaar al met bijna 7 procent zijn gestegen.

Amsterdam

‘Ik denk dat het percentage van 2022 dat van 2021 zal overstijgen’, voorspelt Arrèn van Tienhoven, sectorleider voor de bouw bij Arcadis. In het eerste kwartaal viel de prijsstijging nog relatief laag uit met 2,5 procent, maar de effecten van hoge energie- en grondstoffenkosten werken in de bouw pas later door. ‘De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne zorgt voor extra druk op energieprijzen en beschikbaarheid van grondstoffen. Bouwmaterialen moeten geproduceerd, getransporteerd en verwerkt worden en deze hele keten is op dit moment verstoord.’ Arcadis ziet al dat sommige aannemers zich liever niet inschrijven op nieuwe projecten.

