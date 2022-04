Shell wil weg uit Rusland, zakt in AEX

Shell werd donderdag lager gezet op de beurs in Amsterdam. Het olie- en gasconcern maakte bekend dat het een forse afschrijving doet op zijn bezittingen in Rusland en zakte 2,1 procent. Shell wil Rusland verlaten vanwege de oorlog in Oekraïne. De AEX sloot weer in de min na de stevige verliesbeurt van een dag eerder.