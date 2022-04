Er waait ‘een lichte bries’ over verhitte woningmarkt: makelaars zien dipje in huizenprijzen

De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning is ten opzichte van het laatste kwartaal licht gedaald: met 2,1 procent. De lichte prijsdaling in de laatste drie maanden lijkt te wijzen op een afkoelende woningmarkt. In de afgelopen twaalf maanden liep de prijs wel op naar 428.000 euro, een stijging van bijna 14 procent.

Dat blijkt uit de cijfers van makelaarsvereniging NVM over de eerste drie maanden van 2022. Die zijn gebaseerd op de verkoop van ‘slechts’ 29.000 woningen. Dat is het laagste aantal in acht jaar tijd en bijna een vijfde minder dan in het laatste kwartaal van vorig jaar. Hoe minder verkopen, hoe groter de kans op uitschieters in de prijs.

Ook is de prijsontwikkeling in het eerste kwart van dit jaar traditioneel vaak lager dan in de rest van het jaar. Desalniettemin spreekt de NVM van ‘een lichte bries’ die de oververhitte huizenmarkt iets zou kunnen doen afkoelen.

Van alle verkochte woningen werd 79 procent verkocht boven de vraagprijs. Een jaar geleden was dit nog 65 procent. Wel is voor het eerst in drie jaar tijd het gemiddelde ver..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .