Verkoop campers en caravans naar record

Den Haag

De verkoop van tweedehands caravans en campers door de vakhandel is in het eerste kwartaal van dit jaar naar recordhoogte gestegen. Volgens cijfers van BOVAG, Kampeer & Caravan Industrie (KCI) en RDC werden in de meetperiode 3411 gebruikte caravans verkocht, 8 procent meer dan een jaar eerder en het meest sinds het begin van de metingen in 2007. Van de gebruikte campers werden er 4079 verkocht, wat een plus van 7 procent was. Tussen particulieren onderling ging het om bijna 6000 caravans. De handel in campers tussen particulieren steeg met 2,5 procent tot krap 4000 transacties.

