Stevige verliesbeurt voor AEX

Amsterdam

De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag met stevige verliezen de handel uitgegaan. Vooral chip- en techbedrijven stonden bij de zakkers. In Amsterdam stonden chiptoeleveranciers ASMI en Besi met verliezen van respectievelijk 7,6 en 6 procent bij de sterkste zakkers. Ook betalingsbedrijf Adyen (min 7,2 procent) moest bloeden. De AEX-index verloor 2,2 procent. Dat juist technologiefondsen bij de verliezers stonden had alles te maken met de toenemende rentevrees. Een hoge bestuurder van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve verklaarde dat de Amerikaanse centrale bank onder meer sneller de rente moet verhogen om de hoge inflatie aan te pakken. Hogere rentes zijn over het algemeen slecht nieuws voor aandelen, en met n..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .