Staalsector in de min na sanctienieuws

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een klein verlies de handel uitgegaan. Beleggers verwerkten onder andere nieuws over een nieuw sanctiepakket van de Europese Unie tegen Rusland. Daarbij ligt een importverbod voor Russische kolen op tafel. Staalfabrikant ArcelorMittal, die veel kolen verbruikt, was de grootste daler van de hoofdfondsen.

Amsterdam

De Europese Commissie heeft voorgesteld de import van kolen uit Rusland volledig te verbieden. Het is een van de punten voor het vijfde sanctiepakket van de EU waarmee het landenblok de regering van president Vladimir Poetin wil straffen voor de inval in Oekraïne. ArcelorMittal verloor ruim 4 procent en was daarmee de grootste verliezer in de AEX. Elders in Europa verloren staalfabrikanten ook. Salzgitter en ThyssenKrupp verloren in Frankfurt tot bijna 6 procent. Het Zweedse SSAB daalde ruim 1 procent.

De hoofdindex op Beursplein 5 eindigde 0,2 procent lager op 736,02 punten, na eerder nog licht op winst te hebben gestaan. De MidKap klom 0,4 procent tot 1067,99 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden tot zo’n 1,5 procen..

