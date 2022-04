Woonlasten stijgen sneller voor huiseigenaar dan voor huurder

De woonlasten voor woningeigenaren stijgen dit jaar harder dan die voor huurders. Dat meldt het Centrum voor Onderzoek van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen in zijn Atlas van de Lokale Lasten. Woningeigenaren zijn dit jaar 2,9 procent meer kwijt, voor huurders stijgen de lasten met 1,9 procent.

Groningen

Gemiddeld zijn de kosten voor lokale lasten voor woningbezitters 1486 euro. Daarvan gaat 904 euro naar de gemeente, 189 euro naar de provincie en 392 euro naar het waterschap. Tilburg is met een totaalbedrag aan lokale lasten van 1162 euro het goedkoopst. Huizenbezitters in Bloemendaal zijn met 2405 euro het duurst uit.

Huizenbezitters zien in Landsmeer en Papendrecht de onroerendezaakbelasting (ozb) het hardst stijgen met respectievelijk 31 en 27 procent. In Weesp, dat op 24 maart onderdeel werd van de gemeente Amsterdam, daalt die belasting juist met 39 procent. Huurders betalen geen ozb en zijn ook minder heffingen verschuldigd aan het waterschap. In een deel van de gemeenten hoeven ze ook geen rioolheffing te betalen. Dat lei..

