‘Just Eat’ grote winnaar op beurs

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was met een winst van bijna 7 procent maandag de grote winnaar op de beurs in Amsterdam. Beleggers zetten het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl flink hoger na een positieve handelsupdate van de Duitse branchegenoot Delivery Hero. Dat wakkerde het enthousiasme bij investeerders over de maaltijdbestelbranche aan. De algehele stemming op de beurzen was verder licht positief.