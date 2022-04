Fruittelers beschermen hun bomen tegen de vorst met beregening en vuurpotten

Met een kritische en bezorgde blik wandelt pruimenteler Frederik Bunt uit Slijk-Ewijk maandagochtend door een van zijn boomgaarden in Valburg. Bunt vreest dat op plekken waar al veel bloesem aan de bomen zat zeker de helft bevroren is.

Valburg

In de koude nacht van zaterdag op zondag had Frederik Bunt een aantal maatregelen genomen om vorstschade te voorkomen. ‘Tot zondagmorgen 11 uur heeft de beregeningsinstallatie gedraaid’, legt Bunt uit. ‘Zo lang gebeurt maar zelden. Volgens het KNMI was 5,6 graden onder nul de laagste temperatuur. Enkele collega’s hebben echter min 6,5 graden gemeten. Ik vermoed ook dat het veel kouder was dan de officiële cijfers aangeven.’

Bunt gebruikt op enkele percelen zogenoemde bananensproeiers. Het is een vorm van grondberegening zoals die wordt toegepast bij de Israëlische citrusteelt. Behalve tegen droogte, worden ze ook ingezet bij nachtvorst. Omdat grondwater van 8 graden Celsius wordt gebruikt, ontstaat er een soort warmtenevel, w..

