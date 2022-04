Lente met nachtvorst, sneeuw en wind – de fruittelers in de Betuwe houden hun hart vast

Nachtvorst met sneeuw en wind in het voorjaar stelt de fruittelers voor een uitdaging. De kwetsbare bloesem aan hun fruitbomen moet beschermd worden tegen de kou. Een arbeidsintensieve en kostbare aangelegenheid.

Een laag ijs beschermt de bloesemknoppen van fruitbomen in de Betuwe. De telers voorkomen zo dat nachtvorst de knoppen beschadigt.Â

Erichem

Sinds de nachtvorst zich heeft aangediend, bellen de fruittelers van de Betuwe elkaar veel in de kleine uurtjes. ‘Heb je de sproeiers al aangezet?’, is dan de vraag, zegt fruitteler Arco van de Water (54) in Erichem. Door de bloesem van hun bomen te beregenen proberen ze de knoppen te beschermen tegen de kou. ‘We zijn daarin kuddedieren hoor. Als je

’s nachts ineens de pomp van een ander hoort aangaan, zet de rest ‘m ook gelijk aan.’

De Betuwe heet wel de fruittuin van Nederland, gekenmerkt door zijn vele boomgaarden. Aardbeien, frambozen, bramen, kersen, pruimen, appels en peren worden er verbouwd. Alleen de oogst van de appels en peren is al goed voor 175 tot 200 miljoen kilo. Van de hele Nederlandse fruitproductie komt 30 procent..

