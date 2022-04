Besluit Audi toont dat markt voor dieselauto’s is ingestort

Audi staakt in Nederland de verkoop van dieselauto’s. De Nederlandse importeur Pon zal vanaf april alleen nog maar modellen met een benzinemotor, al dan niet in combinatie met een elektromotor, of volledig elektrische auto’s aanbieden.

Leusden

Volgens Pon is de vraag naar diesels, in Nederland altijd al relatief bescheiden, zo sterk afgenomen dat het niet veel zin meer heeft ze hier te verkopen.

In het eerste kwartaal van dit jaar werden nog geen vijftig Audi’s met een dieselmotor verkocht. In dezelfde periode werden ruim 4400 benzinemodellen verkocht, al dan niet in combinatie met een elektromotor.

In dezelfde periode verkocht Audi in Nederland ruim vijftien keer meer volledig elektrische auto’s dan diesels.

De neergang van de diesel is opmerkelijk: enkele jaren geleden was bijna de helft van alle verkochte auto’s in Europa een diesel.

Maar sinds het dieselschandaal uit 2015, toen bleek dat Volkswagen en ook Audi op grote schaal hadden gefraudeerd met de ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .