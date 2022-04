AEX sluit in de min, olieprijs daalt flink

Olie- en gasconcern Shell was donderdag een van de spaarzame winnaars in de AEX-index (plus 0,3 procent), hoewel de olieprijzen flink daalden. De Verenigde Staten maakten bekend komend halfjaar een miljoen vaten olie per dag vrij te geven uit hun reserves, om de prijs te drukken. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte daarop 4,4 procent tot 103,08 dollar.

Amsterdam

Uitzendbedrijf Randstad daalde 6,8 procent. Dat aandeel noteerde ex dividend. Dat betekent dat een aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de voorafgaande periode. De aandelenkoers zakt dan doorgaans met ongeveer de waarde van het dividend. Platenlabel Universal Music Group was de sterkste stijger in de AEX met een plus van 1,3 procent.

De AEX-index eindigde 1,3 procent lager. De MidKap verloor 1,1 procent. Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 1,2 procent in. In de MidKap daalde luchtvaartcombinatie Air France-KLM 1,3 procent. NS-directeur Marjan Rintel wordt per 1 juli de nieuwe baas van KLM. In Stockholm kelderde Hennes & Mauritz zo’n 13 procent. De Zweedse kledingketen verwacht minder kleding te verkop..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .