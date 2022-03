De nieuwe CEO van KLM heeft al iets recht te zetten voordat ze überhaupt is begonnen

Een bedrijf dat opkrabbelt van de financiële afgrond, op gespannen voet staat met zowel de overheid als het moederconcern en een ondernemingsraad die niet unaniem enthousiast is over haar benoeming. Er is werk aan de winkel voor de kersverse CEO van KLM, Marjan Rintel.

Als schoolhoofd in Doorn omschreef opa Rintel het eigenzinnige karakter van zijn kleindochter Marjan in een sinterklaasgedicht. ‘Een eigen willetje, albedilletje’. Die eigen wil neemt Marjan Rintel (54) mee bij haar transfer van de NS naar KLM, waar ze per 1 juli Pieter Elbers moet opvolgen. Ze wordt, evenals bij de spoorwegen, bij KLM de eerste vrouwelijke CEO in een mannenbolwerk; de directie bestond louter uit mannen. Toch zou het personeel een voorkeur hebben gehad voor Pieter Bootsma, die bij het moederconcern Air France-KLM mede de commerciële strategie bepaalt.

‘Rintel zal zich moeten bewijzen. Bootsma is gepokt en gemazeld en zit al een tijd in Parijs’, zegt Chris van Elswijk, KLM-medewerker en voorzitter van de Vakbond voor..

