Tuinders met aardwarmte zijn nu winnaars

In Naaldwijk maakt de glastuinbouw een grote sprong. In plaats van met gas, worden de kassen binnenkort verwarmd met aardwarmte.

Boormanager Gerrit Schurink bij de boorput op de aardwarmtefabriek in Naaldwijk.

Naaldwijk

Ronkend trekt de graafmachine een diepe geul waarin straks de warmteleiding komt te liggen die een naburig glastuinbedrijf zal aansluiten op het aardwarmtenet dat hier sinds drie jaar ligt. Nederland moet van het gas af en waar dat in grote delen van het land stroef verloopt, voegt de glastuinbouwsector in Naaldwijk in hoog tempo de daad bij het woord.

Ook deze glastuinbouwer heeft straks aardwarmte. Lange tijd beschouwd als onbetaalbaar, maar nu behoren tuinders in het Westland die zijn aangesloten ineens tot de winnaars. ‘Met de torenhoge energieprijzen is aardwarmte nu ook financieel aantrekkelijker’, zegt Marco van Soerland, terwijl hij om een boorput loopt waaruit heet water zacht sissend omhoog komt.

