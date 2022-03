Ineens staat de succesvolle glastuinbouw het water aan de lippen (al geldt dat niet voor alle telers)

De Nederlandse glastuinbouw, internationaal succesvol dankzij innovatie en goedkope energie, verkeert in zwaar weer. Heeft de sector nog toekomst in Nederland als energie duur blijft? Sommige telers kunnen de hoge gasprijzen nauwelijks meer betalen, anderen profiteren nu des te meer van een nieuwe energiebron: aardwarmte.

De Nederlandse zon is de Spaanse niet. Dat hier toch volop tomaten, paprika’s en chrysanten gekweekt worden, is te danken aan innovatieve glastuinbouw. En aan goedkoop aardgas. Sinds ruim een half jaar is van dat laatste geen sprake meer. De succesvolle maar energie-intensieve sector verkeert in nood.

‘In het verleden betaalden telers 7 cent per kuub, afgelopen weken lag de prijs soms boven de 3 euro’, zegt Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Glastuinbouw Nederland. In een bedrijfstak waar energie 20 tot 30 procent van de kosten bepaalt, is het onder de waterige Nederlandse zon ineens lastig kweken.

Veel ondernemers draaien verlies, tot wanhoop van de sector en van Bom-Lemstra. Ze waarschuwde vorige week voor een golf aan faillissementen. De ..

