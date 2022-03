Shell grote winnaar op Damrak

Olie- en gasconcern Shell was woensdag duidelijk de sterkste stijger in de AEX-index. Het fonds profiteerde van de oplopende olieprijzen. Een dag eerder gingen die nog omlaag vanwege positieve signalen na onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. Inmiddels is het enthousiasme daarover nagenoeg verdwenen. Beleggers vragen zich nu af of Rusland wel echt een handreiking deed om het offensief rond Kyiv af te gaan bouwen, of juist zijn troepen aan het herpositioneren is voor een aanval elders. Shell eindigde de sessie met een winst van 4 procent.