Air France-KLM moet EU-kartelboete alsnog betalen

Luxemburg

Ook acht andere luchtvrachtvervoerders die deel uitmaakten van het kartel tussen eind 1999 en begin 2006 moeten wegens kartelvorming een boete betalen. Het totale bedrag is bijna 790 miljoen euro.

Volgens de commissie hadden de leden van het kartel ruim zes jaar onderlinge afspraken over bijvoorbeeld brandstof- en veiligheidstoeslagen die bij verladers in rekening werden gebracht. Daarvoor legde de waakhond in Brussel in 2010 al een boete op van bijna 800 miljoen euro, maar die werd in 2015 door de Europese rechter wegens een vormfout nietig verklaard.

In 2017 legde de commissie opnieuw een boete op, waarbij alleen Martinair minder hoog werd aangeslagen. De Frans-Nederlandse luchtvaartgroep en de andere acht maatschappijen tekende..

