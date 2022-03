Daar is-ie dan toch, de nieuwe Pensioenwet: wat verandert er voor u?

De voorbereiding van de nieuwe Pensioenwet was de grote klus van Wouter Koolmees (D66) als minister van Sociale Zaken in het vorige kabinet. Zijn opvolger als hoeder van pensioenen en AOW, minister Carola Schouten, mag het wetsvoorstel nu door het parlement proberen te loodsen.

Welk probleem moet dit wetsvoorstel oplossen?

Met dit voorstel wil het kabinet een reeks problemen oplossen. Drie springen eruit. Ten eerste zijn de pensioenopbouw van werkenden én de pensioenen van ouderen jarenlang niet of nauwelijks verhoogd, soms zelfs iets verlaagd. Dat kwam door de lage rente waarmee pensioenfondsen moeten rekenen. De inflatie heeft in die periode de waarde van zowel de pensioenen in opbouw (van de huidige werkenden) als die van de pensioenen van ouderen sterk verminderd.

Ten tweede: de pensioenopbouw is nu eigenlijk nog gebaseerd op veertig jaar werken bij één werkgever, terwijl dat in de praktijk allang niet meer zo is. Mensen wisselen van baan, wisselen periodes van werken in deeltijd en voltijd af en nemen soms e..

