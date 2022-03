Crises? Beleggers liggen er niet wakker van. Vier vragen over de stijgende beurskoersen

Amsterdam

‘Je moet aandelen kopen als iedereen bang is’, zei superbelegger Warren Buffett. En die boodschap hebben aandeelhouders blijkbaar in hun oren geknoopt. Iedereen is angstig over de escalatie van de oorlog in Oekraïne en de enorme vluchtelingenstroom die daarmee gepaard gaat. Iedereen is ook angstig over het oplaaien van corona. Deze week ging Shanghai, de grootste stad van de tweede economie ter wereld, in lockdown.

Maar alle rampspoed deert de beurs niet. De AEX-index opende woensdag 0,2 procent lager, op 733,88 punten. Dat is hoger dan op 23 februari, de dag voordat Poetin, toch tamelijk onverwacht, Oekraïne binnenviel. Toen sloot de index op 727,91 punten.

Op de beurs herhaalt zich het scenario van de uitbraak van de coronapande..

