Beurzen flink omhoog na gesprekken

Amsterdam

De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag met stevige winsten gesloten door optimisme vanwege de nieuwe onderhandelingsronde over de oorlog in Oekraïne. De AEX-index in Amsterdam eindigde 2,1 procent hoger op 735,15 punten. De MidKap won 2 procent tot 1070,95 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot meer dan 3 procent, ondanks een daling van het consumentenvertrouwen in Duitsland en Frankrijk door de oorlog in Oekraïne. Beleggers zetten Adyen na deze hoopvolle berichten ruim 9 procent hoger. ING volgde in de AEX met een plus van dik 8 procent. Olie- en gasconcern Shell ging wel bijna 3 procent omlaag. Dit hangt waarschijnlijk samen met de stevige daling van de olieprijzen. Bij de middelgrote fondsen op Beurspl..

