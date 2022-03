Bouw omstreden datacenter in Zeewolde in de ijskast

Facebook-moederbedrijf Meta ziet voorlopig af van de bouw van een datacenter in Zeewolde. In een verklaring stelt het bedrijf dat het ‘gezien de huidige omstandigheden’ heeft besloten ‘de ontwikkelingen te pauzeren’.

Zeewolde

Meta heeft de wind tegen. Twee weken geleden won de lokale partij Leefbaar Zeewolde, een fel tegenstander van de plannen, bij de gemeenteraadsverkiezingen een absolute meerderheid van de zetels in Zeewolde. Ook heeft de Eerste Kamer zich in moties tweemaal uitgesproken tegen de komst van het datacenter. Dinsdag nam de Tweede Kamer eveneens een motie aan die het kabinet oproept om het datacenter in Zeewolde tegen te houden.

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, die als baas van het Rijksvastgoedbedrijf nog grond aan Facebook zou moeten verkopen, zei vorige maand dat de komst van het datacenter ‘nog geen gelopen race’ was. Hij heeft zich uitgesproken als tegenstander van de komst van grote datacenters.

