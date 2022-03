Aegon en NN stijgers in lagere AEX

Verzekeraars stonden maandag in de belangstelling op de Amsterdamse beurs. Aegon en NN Group profiteerden van hogere rentes op de obligatiemarkten en hoorden bij de grootste stijgers in de AEX-index. Door de dalende olieprijzen stond Shell juist vrijwel onderaan. Verder steeg ook InPost sterk na geruchten dat de Poolse aanbieder van pakketkluisjes door verschillende investeerders zou worden begeerd.

Amsterdam

De hoofdindex op Beursplein 5 sloot 0,5 procent in de min op 720,36 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 1050,46 punten onder aanvoering van InPost. De beurzen in Frankfurt en Parijs dikten tot 0,8 procent aan. Die in Londen daalde juist 0,1 procent.

Heineken verloor 0,1 procent. De bierbrouwer gaat zich volledig terugtrekken uit Rusland. InPost werd een vijfde meer waard. Verschillende investeerders zoals CVC Capital Partners en Hellman & Friedman hebben mogelijk interesse in InPost. PostNL steeg 0,9 procent ondanks invallen bij Belgische distributiecentra van het postbedrijf vanwege mogelijk misstanden.

De euro was 1,0971 dollar waard, tegen 1,0983 dollar op vrijdag.

